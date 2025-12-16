Yer Konya... Tartıştığı kiracısı tarafından bıçaklandı!

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sedirler Caddesi'nde meydana geldi.
Emlakçı M.B. ile iş yerine gelen dükkan sahibi arasında alacak nedeniyle çıkan tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada M.B., kiracısı olduğu dükkan sahibi E.A.'yı göğsünden bıçakla yaraladı.
Gürültüyü duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan E.A., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli M.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.