Yer: Manisa... Çaya düşen 9 köpek yavrusu kurtarıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Akhisar ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi’nde meydana geldi.

Gürdük Çayı içerisinde küçük toprak parçası üzerinde köpek yavrularının mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi.

KÖPEKLERİN HEPSİ KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çay yatağında mahsur kalan 9 köpek yavrusunu başarılı bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan yavru köpekler, sağlık kontrollerinin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi. Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.