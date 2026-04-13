Yer: Nevşehir... Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 2 yaralı

Nevşehir Ürgüp karayolunda Kadir D.’nin kullandığı 50 UN 990 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ömer A’nın kullandığı 31 KFF 50 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada 50 UN 990 plakalı otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.