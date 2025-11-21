Yer: Samsun... Büfeden 500 bin liralık hırsızlığa 1 gözaltı!

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi'ndeki bir büfeden 500 bin lira değerinde sigara, içki, kuruyemiş ve çikolata çalındığı ihbarı sonrası çalışma yürüttü.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi, şüphelinin B.G. olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi İlkadım ilçesinde saklandığı evde yakaladı.

Aramalarda; 115 açılmamış içki, 264 paket sigara ve çok sayıda çikolata, kuruyemiş ve meşrubatlar ele geçirildi. Ürünler, büfe sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.