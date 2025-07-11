Yer: Sarıkamış... Domuz sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdı, şarampole yuvarlandı!

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. 21 FT 502 plakalı hafif ticari araç, sürücü M.A.’nın kontrolünde seyir halindeyken Kars-Erzurum karayolu Hamamlı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazanın, yolun kenarına aniden çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için yapılan ani manevra sonucu gerçekleştiği öğrenildi. Araçta bulunan yolcular E.Ö., R.E. ve A.Ö. de kazada yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.