Yer Uşak... Bir daireden 10 kamyon çöp çıktı!
Uşak’ta kötü koku sebebiyle bir binaya giren belediye ekipleri, evin içerisinde gazete, pet şişe ve kirli kıyafet gibi 10 kamyon çöp topladı.
Uşak’ta yaşayan yurttaşlar, Ünalan Mahallesi Karakıran Sokak’ta yoğun koku nedeniyle yetkililere ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen Uşak Belediyesi ekipleri kokunun kimya mühendisi olan N.T.’nin evinden geldiğini belirledi.
Kapı ve pencereleri açık olan eve giren karşılaştıkları manzara sonrasında gördüklerine inanamadı. Adeta çöp eve dönüştürülen evin her yerinde gazete, çeşitli kağıt parçaları, plastik çöp kaplar, pet şişeler, cd ve çok sayıda kirli kıyafetle karşılaşan ekipler destek ekip istedi.
20 kişilik ekiple çöpleri toplamaya başlana ekipler 7 saatlik çalışma sonrasında evden 10 kamyon çöp çıkardı. Öte yandan başka bir apart eve yerleştirilen N.T.’nin çöp toplama hastalığı olduğu öğrenildi.
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