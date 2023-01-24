Bursa'da çöp evde bulunan çocukla ilgili sevindiren haber!

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 13:14

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 13:16

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın korumasında çocuk evinde yaşamaya başlayan C.M.A.'nın hastaneye geldiğinde 17 kilo olduğunu, şimdi 31 kiloya çıktığını ifade etti.

Özkan “C.M.A., devletimizin kanatları altında. Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

KİTAP İSTEDİ

Birinci sınıfta eğitim gören C.M.A.’nın kitap okumayı ve satranç oynamayı sevdiğini anlatan Özkan, “C.M.A.'yı ziyaret etmekten ve onun iyi olduğunu görmekten dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarıyla ilişkileri çok güzel. Kitap okuyor, çizgi film izliyor, arkadaşlarıyla futbol oynuyor. Satranç oynuyor. Hatta birlikte satranç oynadık. Çok güzel şekilde kendisini geliştiriyor. Derslerine çalışıyor. Onun hayata bağlanmasında emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere, öğretmenlerine ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KORUYUCU AİLE OLUN ÇAĞRISI

Devlet korumasında çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Özkan, çocukların aile ortamında büyümesi için koruyucu aile sisteminin yaygınlaşması gerektiğini belirterek, bu konuda ailelere gönüllü olma çağrısı yaptı.

Ziyarete eşlik eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik de koruyucu ailelik konusunda başvuru halinde gereken desteğin sağlandığını, çok sayıda çocuğun koruyucu ailelerini beklediğini belirterek, Rektör Özkan’a ilgisi için teşekkür etti.