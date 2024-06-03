Yayınlanma: 03.06.2024 - 19:40

Güncelleme: 03.06.2024 - 19:44

Olay dün akşam saatlerinde Harput Mahallesi'nden şehir merkezine dönen belediye otobüsünde meydana geldi.

Otobüs durduğu sırada iddiaya göre yer verme nedeniyle aralarında kadınların da olduğu bazı yolcular arasında tartışma çıktı.

Yer verme kavgasında yolcular birbirine girdi — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 3, 2024

DİĞER YOLCULAR ARAYA GİRDİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklarla saldıran yolcular, diğer yolcuların araya girmesiyle kavgayı sonlandırdı.

Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.