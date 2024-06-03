Yer verme kavgasında yolcular birbirine girdi
Elazığ'da belediye otobüsünde aralarında kadınların da olduğu yolcular arasında kavga çıktı. Diğer yolcuların araya girerek sonlandırdığı kavga anları kameraya yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde Harput Mahallesi'nden şehir merkezine dönen belediye otobüsünde meydana geldi.
Otobüs durduğu sırada iddiaya göre yer verme nedeniyle aralarında kadınların da olduğu bazı yolcular arasında tartışma çıktı.
Yer verme kavgasında yolcular birbirine girdi— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 3, 2024
DİĞER YOLCULAR ARAYA GİRDİ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklarla saldıran yolcular, diğer yolcuların araya girmesiyle kavgayı sonlandırdı.
Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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