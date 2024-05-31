Otokar, Busworld Türkiye'de elektrikli otobüslerini tanıtıyor: Sürücüsüz otonom model de aralarında...

Yayınlanma: 31.05.2024 - 12:00

Güncelleme: 31.05.2024 - 12:00

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 31 Mayıs'a kadar Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde sürecek etkinlikte yerini aldı.

6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluktaki otobüsleri ile sektörün en geniş ailesine sahip olan Otokar, e elektrikli şehir içi otobüsü yeni e-KENT’i ve Otonom e-CENTRO’yu Türkiye'de ilk kez Busworld’de sergiliyor. Fuarın 'Elmas Sponsoru' Otokar standında SULTAN Giga ve CENTRO otobüslerinin yanı sıra şirketin telematik çözümü Bus Monitor de tanıtılıyor.

E-KENT'İN 3 VERSİYONU BULUNUYOR

Otokar'ın elektrikli şehir içi otobüsü yeni e-KENT, Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere pek çok büyükşehirde 10 metreden 21 metreye kadar farklı uzunlukları, CNG, elektrikli ve dizel versiyonlarıyla her gün milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Otokar'ın farklı coğrafya ve iklim şartlarındaki deneyimiyle, konforun ön planda tutularak kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği e-KENT'in, yeni şoför kabini ve sürücü kumandaları ile sürüş konforu artırıldı.Aracın yeni iç tasarımı yolcuların seyahat deneyimini artırırken, yeni hava kanalları ile daha ferah bir yolculuk hedeflendi.

Yeni e-KENT, NMC ve LFP teknolojilerine sahip, 450 kilovatsaat ve üzeri kapasitesi artırılmış bataryalar ile çalışıyor. Bir önceki modelden farklı olarak arka yolcu bölmesindeki motor odası kaldırılan araçta, ferah bir iç mekan sunuldu. Hafifleyen yeni e-KENT, bu sayede daha uzun menzil sunarken, konfor ve güvenlikte de dikkati çekiyor.

OTONOM E-CENTRO SÜRÜCÜYE İHTİYAÇ DUYMUYOR

Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip e-CENTRO, sürücüye ihtiyaç duymadan seyahat edebiliyor. Trafik kurallarına uyacak şekilde geliştirilen araç, konumunu hassas bir şekilde algılıyor. Hava koşullarından bağımsız olarak, gece ve gündüz günün her saatinde kesintisiz hizmet verebilen araç, belirlenen güzergahta duraklara yanaşarak yolcuların sorunsuz bir şekilde inip binmesini sağlıyor.

Otonom e-Centro, Otokar'ın sahip olduğu yetkin ve özel ekipleri sayesinde yazılım, geliştirme ve uygulamanın tamamen Otokar bünyesinde yapıldığı Digital Driver X sistemi ile müşteriklere sunuluyor.

SULTAN YENİLENDİ

Otokar'ın Busworld Türkiye 2024 standındaki diğer bir yeniliği ise SULTAN modeli oldu. Üretimine başladığı 2002 yılından bu yana turizm ve servis sektörünün talep gösterdiği SULTAN'ın Giga modeli, yenilenen iç tasarımıyla fuarda yerini aldı. SULTAN ailesinin 2023 yılında yenilenen tasarımını yansıtan SULTAN Giga, ailenin diğer modellerine kıyasla daha fazla yolcu ve bagaj taşıma imkanı sunuyor. 9,2 metre uzunluğunda, 39+1+1 yolcu taşıma kapasitesi ve 4,8 metreküp bagaj hacmi sunan araç, 210 BG gücündeki motoru ile öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Tokatlı, geniş ürün gamlarının, gelişmiş teknoloji, dayanıklılık, düşük işletme giderleri ve yüksek ikinci el değeri ile ön plana çıktığını, elde edilen başarıları sürdürülebilir kılmak için ar-ge harcamalarında ve inovasyonda hız kesmediklerini belirtti.

Otokar'ın global ölçekte önde gelen otobüs üreticilerinden biri olduğunu kaydeden Murat Tokatlı, ''Otokar'ın tasarlayıp, geliştirdiği ve ürettiği otobüsler, ülkemizin dört bir yanında, dünyanın 60'tan fazla ülkesinde her gün milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz geniş ürün gamımız ve satış sonrası hizmetlerimizle 15 yıldır Türkiye otobüs pazarındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, Türkiye ve Avrupa toplamında 4. büyük üretici olmanın gururunu yaşıyoruz'' ifadelerini kullandı.