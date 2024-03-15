‘Yerel seçimler parti ve lider seçimi değil’

CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü, katıldığı iftarın ardından yaklaşan yerel seçimlerle ilgili konuştu. Öncü, “Yerel seçimler parti seçimi değil, lider seçimi değil, hizmet odaklı olarak parti tercihinden önce en iyi hizmeti yapacağına inanılan adayın tercih edildiği seçimlerdir” diye konuştu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 15.03.2024 - 18:26
‘Yerel seçimler parti ve lider seçimi değil’
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Öncü, Samsun’un kanaat önderleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Öncü, “Hiç zannetmiyorum ki bir seçim öncesi bu kadar farklı birikime sahip, böylesine derinliği olan insanlar bir araya gelebilmiş olsun. Burada Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış sevgili Zihni Şahin ağabeyimiz var. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı süreci yaşamış Mehmet Kemal Ünsal Bey var, İsmail Uyanık başkanım var, İzzet Altuntaş başkanım var. Çeşitli partilerde il ve ilçe başkanlığı yapmış büyüklerimiz var. Sivil toplum kuruluşlarında, meslek odalarında başkanlık yapmış ve yapmakta olan arkadaşlarımız var. Bu masanın etrafında çok farklı siyasi düşüncelerden ve farklı zamanlarda farklı siyasi partilerde siyaset yapmış, yapmaya devam eden insanlar var. Çünkü biliyoruz ki yerel seçimler parti seçimi değil, lider seçimi değil. Yerel seçimler hizmet odaklı olarak parti tercihinden önce en iyi hizmeti yapacağına inanılan adayın tercih edildiği seçimlerdir” dedi.

‘Algı operasyonu’

Öncü, yaşamaktan keyif alınacak bir Samsun oluşturabilmeyi hedeflediklerini belirterek, “Samsun’un eksiklerini, ihtiyaçlarını giderebilmeyi, sahilini koruyabilmeyi istiyoruz. Samsun’u deprem dirençli bir kent haline getirilmeyi, sel su baskınlarıyla anılan bir şehir olmaktan çıkartabilmeyi hedefliyoruz. Doğuda havalimanına, batıda Taflan noktalarına gitmeyen raylı sistemi uzatabilmeyi, güneyde otogara gitmeyen raylı sistemi götürebilmeyi planlıyoruz. Şehir hastanesi bitti bitiyor, ulaşım problemlerinin hiç düşünülmediği bir Samsun’u, daha yaşanası bir hale getirmek ve yaşamı kolaylaştırmak için bu yola çıktığımızı belirtmek istiyorum” diye konuştu. Yapılan anketlere değinen Öncü, “Seçimin bir görünen ekonomisi var, bir de derin ekonomisi var. Bu derin ekonomi çok enteresan çalışıyor. Bugün merkez medya kalmadı zaten. Yandaş medya ve muhalif medya var. Bu yandaş medya kanallarında asılsız anketler yayınlanıyor. Tamamen algı operasyonu” ifadelerini kullandı.


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