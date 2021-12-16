Yerel yönetimlerden 'karakış destekleri'

16 Aralık 2021 Perşembe, 18:35

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin ekonomik kriz nedeniyle zor duruma dÜşen yurttaşlara destek olmalarını isteyerek karakış desteği çağrısında bulunmuştu. CHP’li belediyeler gıdadan giyime, yakacak yardımından maddi yardıma kadar binlerce yurttaşa el uzattı.

İzmir BÜyÜkşehir Belediyesi, her geçen gÜn giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle başlatılan karakış destekleri kapsamında 12 bin 573 aileye gıda paketi dağıttı. BÜyÜkşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana 244 bin haneye toplam 544 bin 569 gıda paketi ulaştırdı. 2022 yılında ise 61 bin haneye 130 bin gıda paketi ulaştırılması hedefleniyor. Kara Kış Destek Hattı’nı devreye aldıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Bu kış İzmir'de kara geçmesin diye 7 gÜn 24 saat aktif olacak destek hattımızı açtık. TÜm temel ihtiyaçlarınız için tÜm imkânlarımızla yanınızda olacağız” diye konuştu. BÜyÜkşehir Belediyesi, 2021-2022 yıllarını kapsayan kış ayları boyunca toplam 125 milyon lira tutarında sosyal yardım yapacak. Karakış desteği kapsamında kasım ayında çocuk bezinden sobaya, elektrikli ısıtıcıdan yakacağa ve battaniye-yorgana kadar 127 bin lira tutarında destek sağlandı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine 20 bin bot ve mont dağıtılırken 4 bin adet çölyak ve fenilketönÜri gıda kolisi ulaştırıldı.

GIDA VE YİYECEK YARDIMI

MUĞLA BÜyÜkşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 7 bin 108 aileye maddi, 1518 aileye ayni ve 24 bin 534 aileye de gıda ve hijyen paketi desteği verdi. Özellikle pandemi nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan 2 bin 504 esnafa maddi destek verildi. Bunun yanı sıra ilkokul öğrencilerine eğitimleri için kırtasiye desteği, Üniversite öğrencilerine de maddi destek sağlanıyor. Özellikle ihtiyaç sahibi hastalar için hasta yatağı, hastane karyolası, tekerlekli sandalye, görme engelli bastonu, akÜlÜ tekerlekli sandalye gibi birçok farklı malzeme bulundu. 24 bin 534 aileye de gıda ve hijyen paketi desteği verildi.

'FATURALARDA KARDEŞ OLALIM'

Zor durumda olan yurttaşlar için Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, karakış programını açıkladı. Başkan Atabay, “GönÜllere umut faturaya kardeş olalım” diye adlandırdığımız yardımımız kapsamında, ihtiyacı olan vatandaşlarımız elektrik ve su faturasını getirecek, belediyede halk masasındaki arkadaşımıza teslim edecek. Ödemek isteyen vatandaş katkıda bulunacak. Yardım edebildiği kadarını vatandaşımız edecek, geri kalanının belediye olarak biz karşılayacağız” dedi. Sıcak yemek yardımı da olacağını belirten Atabay, “Yurttaşlar, bizim yönlendireceğimiz sıcak yemek firması ile görÜşerek bÜtçesi doğrultusunda yardımı yapacak. Bizde yemeği vatandaşımıza ulaştıracağız” dedi.

ÇERÇİOĞLU'NDAN 'EKMEK' TALİMATI

AYDIN BÜyÜkşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, peş peşe gelen zamlar nedeniyle ekmek almakta zorlanan yurttaşlar için gÜnde 100 bin ekmek Üretilen halk ekmek kapasitesinin Üç katına çıkarma kararı aldı. Artan girdi maliyetleri nedeniyle Aydın’da 200 gram olan ekmek 230 grama çıkarılarak fiyatı 1 lira 75 kuruştan 2 lira 50 kuruşa yÜkseldi. Aydın BÜyÜkşehir Belediyesi, vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklar ve artan fiyatlar nedeniyle, ihtiyaç sahibi ailelere katkı sunmak için Ücretsiz sÜt dağıtımına da başladı. Çerçioğlu’nun önÜmÜzdeki gÜnlerde yurttaşların temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacak yeni sosyal projeleri de hayata geçireceği belirtildi.