Yerine kayyum atanan eski Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül'den süreç mesajı

Mustafa Sarıgül, ANKA'ya yaptığı açıklamada, barış ve huzur söylemleriyle başlatılan sürecin demokratikleşme ve adalet yönünde somut adımlar içermediğini kaydetti.

Sarıgül, “Ortada bir barış süreci olduğu söyleniyor ama hâlâ içeride 16-17 belediye başkanı var. Cumhuriyet Halk Partisi’nden de tutuklu başkanlar bulunuyor. Eğer gerçekten bir barıştan, bir milli dayanışmadan söz edilecekse, bunun ilk ve en açık göstergesi kayyumların derhal geri çekilmesidir” şeklinde konuştu.

“KAYYUMLAR BİR SUÇUN SONUCU DEĞİL"

Kayyum uygulamasının demokratik süreci zedelediğini vurgulayan Sarıgül, şunları söyledi:

“Kayyumlar bir suçun sonucu değil, doğrudan halkın iradesinin gasbedilmesidir. Seçimle gelmiş, legal zeminde siyaset yapan, hiçbir şiddet eylemine bulaşmamış insanlardan bahsediyoruz. Bu kişilerin yerine kayyum atanması, barış sürecine de demokrasinin geleceğine de zarar verir.”

Ovacık’ın halk iradesiyle seçilmiş bir yönetimi olduğunu hatırlatan Sarıgül, “Biz halka hizmet etmek için seçildik. Ancak halkın seçtiği yöneticilerin bir kararnameyle görevden alınması, hem toplumsal güveni sarsıyor hem de adalet duygusunu yok ediyor.”

"SİYASİ İKTİDAR, YARGIYI BİR BASKI ARACI OLARAK KULLANIYOR"

Sarıgül, barış ve normalleşme sürecinin samimi olabilmesi için tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılması gerektiğini belirterek, “Normal şartlarda bu tip suçlamalar tutuklamayı gerektirmez. Ancak siyasi iktidar, yargıyı bir baskı aracı olarak kullanıyor. Bu tutum devam ettikçe toplum barışa inanmaz. Halkın güvenini kaybeden bir süreç başarıya ulaşamaz” ifadelerini kullandı.

“HALKIN İRADESİNİN TANINDIĞI BİR ORTAM OLUŞTURULMADIKÇA BARIŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Barışın yalnızca söylemlerle değil, hukuki ve siyasi adımlarla sağlanabileceğini dile getiren Sarıgül, “Hepimizin en çok istediği şey bu ülkede kalıcı bir barışın sağlanmasıdır. Halkın iradesinin tanındığı bir ortam oluşturulmadıkça barış mümkün değildir” dedi.

Yeni yargı paketine de değinen Sarıgül, yalnızca düşünce açıklamaları ya da savunmalar üzerinden açılan davaların son bulması gerektiğini ifade etti. “Bugün birçok siyasetçi sadece sözlerinden dolayı cezalandırılıyor. Bu anlayış değişmedikçe hiçbir barış süreci kalıcı olamaz,” diyen Sarıgül, demokratik siyasetin korunması gerektiğini vurguladı.

“KAYYUM DEĞİL, BELEDİYE MECLİSİ DEVREYE GİRMELİ”

Sarıgül, hukuki süreçlerde demokratik mekanizmaların işletilmesi gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Eğer ortada sabit bir suç ve kesinleşmiş bir ceza varsa bile, belediyeye kayyum atanması doğru değildir. Böyle bir durumda belediye meclisi devreye girmeli ve halkın seçtiği irade süreci devam ettirmelidir. Bu ülkeye nefes aldıracak, huzur getirecek ve barışa olan inancı yeniden güçlendirecek adımlar bunlardır.”