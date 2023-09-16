Yerlerde sürüklenip gözaltına alınmışlardı: 6 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi

Yayınlanma: 16.09.2023 - 18:02

Güncelleme: 16.09.2023 - 18:14

İzmir Bergama’da Bayburt Grup’a bağlı Agrobay Seracılık’ta çalışan ve Tarım Sendikası’na (Tarım-Sen) üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 40 işçi 25 gündür kurum önündeki eylemini sürdürüyor.

İşçiler hakları için dün kurum önünde basın açıklaması yapmak istemiş ancak jandarma ekiplerinin sert müdahalesiyle karşılaşmışlardı.

ARALARINDA GAZETECİLER DE VARDI

Söz konusu müdahalede çoğunluğu kadın işçilerden oluşan 14 kişi yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerden 6'sı bugün yurtdışı yasağı ve adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Aralarında gazetecilerin de olduğu 8 kişi ise serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük domates serasına sahip olduğunu söyleyen Bayburt Grup’a bağlı İzmir merkezli Agrobay Seracılık'ta işçiler, kötü çalışma koşulları, geç yatırılan maaşlar, ücretsiz izin dayatması, müdür ve mühendislerin yoğun baskısı ve kötü muamele uygulamaları ve daha birçok hak ihlali yaşanması üzerine sendikalaşma sürecine girdi.

Tarım-Sen’e üye olan 40 işçi “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak” gibi gerekçeleri içeren “Kod 46” ile işten çıkarıldı.

Yaşanan gelişme üzerine Tarım-Sen, söz konusu uygulamalara son verilmesi ve tazminat haklarının eksiksiz yatırılması için sera önünde eyleme başladı.