Yerlikaya açıkladı… Ankara'daki ‘asfalt zorbası’ yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’nın Keçiören ilçesinde drift atarak mahalleliyi rahatsız eden ve aracını insanların üzerine sürerek trafik güvenliğini tehlikeye atan M.A.K. isimli sürücünün yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından olayın görüntülerini paylaşan Yerlikaya, söz konusu görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirterek "Gereği yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında drift atan sürücüler için uygulanacak yaptırımları da hatırlattı. Buna göre, drift yapan sürücülere 140 bin TL idari para cezası, 60 gün sürücü belgesi geri alma, 60 gün araç trafikten men yaptırımları uygulanacak. Aynı ihlalin 5 yıl içinde ikinci kez yapılması hâlinde ise sürücü belgesi iptal edilecek.

Yerlikaya, trafiğin herkesin ortak yaşam alanı olduğunu vurgulayarak vatandaşlara çağrıda bulundu: Bu tür sürücülerin görülmesi halinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.