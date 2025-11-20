Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yerlikaya açıkladı… Ankara'daki ‘asfalt zorbası’ yakalandı

Yerlikaya açıkladı… Ankara'daki ‘asfalt zorbası’ yakalandı

20.11.2025 21:12:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Yerlikaya açıkladı… Ankara'daki ‘asfalt zorbası’ yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Keçiören'de drift atarak mahalleliyi tehlikeye atan sürücünün yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, trafik kanunundaki yeni düzenlemeyle, drift atanlara 140 bin TL ceza, 60 gün ehliyete ve araca el koyma ile tekrar halinde ehliyet iptali uygulanacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’nın Keçiören ilçesinde drift atarak mahalleliyi rahatsız eden ve aracını insanların üzerine sürerek trafik güvenliğini tehlikeye atan M.A.K. isimli sürücünün yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından olayın görüntülerini paylaşan Yerlikaya, söz konusu görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirterek "Gereği yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında drift atan sürücüler için uygulanacak yaptırımları da hatırlattı. Buna göre, drift yapan sürücülere 140 bin TL idari para cezası, 60 gün sürücü belgesi geri alma, 60 gün araç trafikten men yaptırımları uygulanacak. Aynı ihlalin 5 yıl içinde ikinci kez yapılması hâlinde ise sürücü belgesi iptal edilecek.

Yerlikaya, trafiğin herkesin ortak yaşam alanı olduğunu vurgulayarak vatandaşlara çağrıda bulundu: Bu tür sürücülerin görülmesi halinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.

İlgili Konular: #Ankara