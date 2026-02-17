Yerlikaya, AKP’li vekilin kızının özel kalem müdürlüğünden memuriyete geçirildiği iddialarına yanıt vermedi: ‘Kısa yoldan memuriyet’ iddiaları yanıt yok

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Samsun’un Bafra Belediyesi’nde, AKP Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy’un Mimarlık Fakültesi’nden yeni mezun olan kızının, istisnai kadro kapsamında özel kalem müdürü olarak atandığı ve bu yolla memuriyet hakkı elde ettiği iddialarına dikkat çekti. Çan, belediyelerde özel kalem müdürlüklerinin, uzun süredir “kısa yoldan memuriyet” ve “nepotizm” tartışmalarının odağında yer aldığına işaret ederek, şu sorulara yanıt istedi:

NEPOTİZM İDDİALARI

“Bafra Belediyesi’nde halen görev yapan özel kalem müdürü kimdir, göreve başlama tarihi nedir? Söz konusu atama hangi mevzuat hükümleri gerekçe gösterilerek yapılmıştır? Atanan kişinin belediye ile sözleşme ya da memuriyet statüsü nedir? Son 10 yıl içinde Bafra Belediyesi’nde istisnai kadro kapsamında kaç özel kalem müdürü atanmıştır? Bu atamalardan kaçı belediye başkanları, milletvekilleri veya siyasi parti yöneticilerinin birinci derece yakınlarıdır? Belediyelerde özel kalem müdürlüğü kadrolarının liyakat dışı kullanımıyla ilgili bakanlığınızca yürütülen bir denetim veya soruşturma var mıdır? Kamuoyunda yaygınlaşan nepotizm iddialarını önlemeye yönelik yeni bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?”

SORULAR YANITSIZ KALDI

Yerlikaya, bu sorulara “bakanlığının görev ve sorumluluk alanında yer almadığı” gerekçesiyle yanıt vermedi. Bu arada CHP’li Çan ile birlikte toplam 20 milletvekilinin çeşitli konulardaki soru önergelerine de yine aynı gerekçe ile yanıt verilmedi. Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’te yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, “görevden affını” istemiş ve bu af talebi de kabul edilmişti. AKP döneminde bakanların görevden alınmalarında genellikle bu gerekçe kullanılıyor. Yerlikaya’nın yerine ise Mustafa Çiftçi yeni İçişleri Bakanı olarak atanmıştı.