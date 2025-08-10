Yerlikaya'dan Balıkesir depremi açıklaması: 'Arama tarama tamamlandı, 1 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 16 binada yıkılma var, bunlardan 12'si metruktu'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altından kurtarılan 6 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yıkıma neden olan depremin bilançosunu açıkladı...

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Yaptığımız ilk şey arama- tarama yaptık. Bunu yaptık tamamlandı. Bir yıkılan binamız ve bir ağır hasarlı binamız var. 1 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz. Arama kurtarma bu mahallede tamamlandı. Jandarmamız taramasını tamamladı. 16 binada yıkılma var, bunlardan 12'si metruktu. 4'ünde yaşam vardı."