Yerlikaya duyurdu: 11 ülke tarafından aranan 23 kişi Türkiye'de yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 11 ülke tarafından Interpol kırmızı bülten ile aranan 13, mavi bülten ile aranan 1 ve difüzyon mesajı ile aranan 9 kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.









Şüphelilerin; 'suç örgütlerine üye olma', 'kasten öldürme', 'cinsel saldırı', 'dolandırıcılık' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından aranma kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri başlatıldı.



