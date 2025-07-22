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Yerlikaya duyurdu: 17 ilde siber suçlar operasyonu, 179 gözaltı!

Yerlikaya duyurdu: 17 ilde siber suçlar operasyonu, 179 gözaltı!

22.07.2025 08:03:00
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AA
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Yerlikaya duyurdu: 17 ilde siber suçlar operasyonu, 179 gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 179 şüphelinin yakalandığını, bunların 46'sının tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17 il merkezli operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, internet siteleri üzerinden falcılık yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "ürün satışı, yüksek kazanç ve evde iş imkanı" temalarını kullanarak yurttaşları dolandırdıkları, yurttaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 179 şüpheliyi yakaladık. 17 il merkezli 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda, 46 şüpheli şahıs tutuklandı. 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Konya, Erzurum, Tekirdağ, Niğde, Şanlıurfa, İzmir, Mersin, Tokat, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Artvin, Sinop, İstanbul, Aksaray, Antalya, Bursa merkezli Mardin, Adana, Karaman, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır, Balıkesir, Ordu, Kilis, Manisa, Hatay, Ankara, Aydın, Bingöl, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Hakkari, Kırklareli ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemine girme, nitelikli hırsızlık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 107 milyon lira değerinde 2 araç, 2 deniz aracı ile 2 şirkete el konuldu."

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerini, polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" ifadesini kullandı.

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