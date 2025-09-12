Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.09.2025 10:50:00
İHA
Yerlikaya duyurdu: 6 yaşındaki Sami Yusuf'u öldüren şüpheli yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya, 1 Haziran'da Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir parkta bisiklet sürerken başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Sami Yusuf'un ölümüne neden olan şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sami Yusuf'un (6) ölümüne ilişkin soruşturmada yaşanan gelişmeleri aktardı.

Yerlikaya, Yusuf'un ölümüne neden olan şüphelinin yakalandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sami Yusuf evladımızı hayattan koparan kurşunun hangi silahtan çıktığını tespit ettik, şüpheliyi yakaladık. 1 Haziran 2025 günü, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Barış Parkı'nda bisiklet sürerken Sami Yusuf Kaya isimli evladımız, başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın hemen ardından polisimiz o bölgeye yakın yerlerde düğün, araç konvoyu, tören ya da kutlama yapan kişiler olup olmadığını incelemeye başladı. Kamera görüntülerini, o günkü düğünlerin kimlere ait ve hangi adreslerde olduğunu tek tek tespit etti.

Polisimizin titiz çalışması sonucunda, evladımızın öldüğü bölgenin yakınlarında gerçekleştirilen bir tören mercek altına alındı. Bu törende silah kullandığı değerlendirilen şüphelilere ait 11 adres ve 5 araçta arama yapıldı ve toplam 9 silah ele geçirildi. Silahlar, balistik inceleme için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Yapılan balistik incelemede, Sami Yusuf evladımızın hayatını kaybetmesine sebep olan silahın F.K. isimli şüpheliye ait olduğu tespit edildi ve şahıs derhal yakalandı."

İlgili Konular: #Çocuk #Şanlıurfa #yorgun mermi #Ali Yerlikaya

