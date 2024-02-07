‘Yeşil reçeteli ilaç’ almak için eczacıyı tehdit edip, polislere saldırdı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:39

Güncelleme: 07.02.2024 - 12:39

Olay, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Gönülaçan Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Çakıcı, nöbetçi eczaneye giderek yeşil reçete ile satışı yapılan ilaçlardan almak istedi.

Çakıcı, reçete olmadan ilaçları veremeyeceğini söyleyen eczacıya tehdit ve küfrederek, darbetmeye çalıştı.

Eczanedeki diğer müşterilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çakıcı, bir polis memuruna yumruk atmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirilip, yakalandı.

Çakıcı işlemleri sonrası tutuklanırken, soruşturma sürüyor.