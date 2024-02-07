‘Yeşil reçeteli ilaç’ almak için eczacıyı tehdit edip, polislere saldırdı

Bursa'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Çakıcı (31), nöbetçi eczaneden tehditle yeşil reçeteli ilaç almak istedi. Eczacıya küfredip, gelen polislere de saldıran şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:39
‘Yeşil reçeteli ilaç’ almak için eczacıyı tehdit edip, polislere saldırdı
Abone Ol google-news

Olay, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Gönülaçan Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mehmet Çakıcı, nöbetçi eczaneye giderek yeşil reçete ile satışı yapılan ilaçlardan almak istedi. 

Çakıcı, reçete olmadan ilaçları veremeyeceğini söyleyen eczacıya tehdit ve küfrederek, darbetmeye çalıştı. 

Eczanedeki diğer müşterilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çakıcı, bir polis memuruna yumruk atmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirilip, yakalandı. 

Çakıcı işlemleri sonrası tutuklanırken, soruşturma sürüyor.


Bursa haberleri eczacı haberleri tehdit haberleri darp haberleri

İlgili Haberler

Yer Kadıköy... Kız kardeşini 'namus meselesi' diyerek darbetti!

Yer Kadıköy... Kız kardeşini 'namus meselesi' diyerek darbetti!
Hemşirenin çağırdığı bir grup, sağlık çalışanlarını darbetti!

Hemşirenin çağırdığı bir grup, sağlık çalışanlarını darbetti!
İş kadınını darbettiler: Görüntüleri ortaya çıktı

İş kadınını darbettiler: Görüntüleri ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon