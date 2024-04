Yeşilçam’ın 'Bay Sineması...' Sinemanın usta ismi Türker İnanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2024 - 07:35

İnanoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı. İnanoğlu için ilk tören İstanbul Maslak’ta bulunan TİM Show Center’da düzenlendi. Hülya Koçyiğit, Gül Sunal, Ali Sunal, Cem Yılmaz, Erol Evgin, Nehir Erdoğan ve sanat dünyasından birçok isim İnanoğlu’na veda için salondaki yerlerini aldı.

"HUZUR BULDU"

İnanoğlu’nun 50 yıllık eşi, Yeşilçam’ın bir başka çınarı Gülşen Bubikoğlu, törende duygusal anlar yaşadı. Bubikoğlu, “Zaman zaman birbirimizle mücadele ettik ama bu ters kutuplaşma bize bir sihir getirdi. 40 yıldır bu mücadeleyi birlikte verdik. Şimdi kaybettik ama zorlu zamanlardan geçtik hastalık olarak. O bakımdan şimdi huzur bulduğu için mutluyum” diye konuştu.

"ÇALIŞKAN VE DİSİPLİNLİ"

İnanoğlu, babasının çok mükemmeliyetçi bir insan olduğunu belirterek “18 yaşımdan beri sağlık sebeplerinden dolayı Amerika’ya götürdüm. Son zamanlarında yine Amerika’ya gittik ameliyat için. Otele geldik, asansöre bindik, orada düğmeye basmaya çalıştı. ‘Baba bırak onu da ben yapayım’ dedim. Her şeyi kendisi yapmak isterdi. Çok sert bir babaydı, hâlâ çocuk gibiydim karşısında. Vefat edince üzerimdeki baskı kalkar diye hissediyordum ama yanılmışım. Çok zor... Baba seni çok seviyorum” dedi. Kızı Zeynep İnanoğlu da babasının önemsediği konuları kimseye emanet etmediğini ve bugünü de onun planladığını söyleyerek “Benim yurtdışında olacağımı düşünmüştü. Her şeyin üzerinden birkaç kez geçtik. Bütün bu planlamalar yaşanan acıyı azaltmıyormuş. O böyle bir insandı detaylara hakimdi. Çalışkandı, disiplinliydi. Duygularını göstermemekle beraber aşırı duygusaldı. İşine ve çalışma arkadaşlarına inanılmaz bağlıydı. Çok insana dokunup çok eser bıraktı. Bugün burada sizleri görse çok mutlu olurdu. Tam istediği veda. Sevgili baba, beni duyuyorsan hissediyorsan seni çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. İsminin ve adının bizlerle yaşaması için elimden gelen her şeyi yapacağımın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

SİNEMADA BİR ÖMÜR

TİM Show Center’daki törenin ardından İnanoğlu, cenaze namazı için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne getirildi. Cenazeye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Erdal Özyağcılar, Emel Sayın, Hülya Koçyiğit, sanatçı dostları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Cumhuriyet mikrofonlarına konuşan sanatçı Erdal Özyağcılar, İnanoğlu’nun “Bay Sinema” lakabını hak ettiğini belirterek “Türk sineması, Türker İnanoğlu gibi isimlerin üzerinde duruyordu. Türk sinemasına ömrünü veren, sinemadan başka bir şey düşünmeyen birisiydi. Yaşının en büyük parçasıydı sinema. Çok film yaptı, çok insan yetiştirdi. Bana çok büyük bir abilik yaptı. Birlikte üç yıl çalıştık. Gerçekten çok büyük bir kayıp. Allah rahmet eylesin, kalanlara sabır versin” dedi.

Sanatçı Emel Sayın da “Çok üzgünüm. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum arkadaşımı, dostumu kaybettim. Tüm Türkiye olarak çok değerli bir insanı kaybettik. Sinemamıza verdiği emekler, yaptığı güzellikler hep kalacak. Uzun süredir hastaydı çok çekti, çok üzüldü. İnşallah mekânı cennet olsun. Unutulmayacak” diye konuştu.

İnanoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.