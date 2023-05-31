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Yeşildere projesi ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den kentsel dönüşüm müjdesi geldi. Soyer, "Kentsel dönüşümde benzeri görülmemiş bir projeye imza atacağız" dedi ve EXPO 2026 için planlanan Yeşildere projesini tanıttı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 31.05.2023 - 09:36
Yeşildere projesi ortaya çıktı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, EXPO 2026'ya ev sahipliği yapacak olan Yelişdere için hazırlanan ketsel dönüşüm projeyi duyurdu.

KÜLTÜRPARK’IN 3 KATI

Projenin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan Soyer, “Kentsel dönüşümde benzeri görülmemiş bir projeye imza atacağız. Yeşildere'de Kültürpark'ın 3 katı büyüklüğünde yeşil alan, EXPO 2026'ya ev sahipliği yapacak. Hem kentin en bozuk yapı stoklarından bir bölümü ortadan kalkacak hem de yepyeni, harika bir rekreasyon alanı kazandırılmış olacak” diye konuştu. 



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kentsel dönüşüm Kültürpark

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