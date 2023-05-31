Yeşildere projesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 09:36

Güncelleme: 31.05.2023 - 09:36

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, EXPO 2026'ya ev sahipliği yapacak olan Yelişdere için hazırlanan ketsel dönüşüm projeyi duyurdu.

KÜLTÜRPARK’IN 3 KATI

Projenin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan Soyer, “Kentsel dönüşümde benzeri görülmemiş bir projeye imza atacağız. Yeşildere'de Kültürpark'ın 3 katı büyüklüğünde yeşil alan, EXPO 2026'ya ev sahipliği yapacak. Hem kentin en bozuk yapı stoklarından bir bölümü ortadan kalkacak hem de yepyeni, harika bir rekreasyon alanı kazandırılmış olacak” diye konuştu.



