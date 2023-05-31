Yeşildere projesi ortaya çıktı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den kentsel dönüşüm müjdesi geldi. Soyer, "Kentsel dönüşümde benzeri görülmemiş bir projeye imza atacağız" dedi ve EXPO 2026 için planlanan Yeşildere projesini tanıttı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, EXPO 2026'ya ev sahipliği yapacak olan Yelişdere için hazırlanan ketsel dönüşüm projeyi duyurdu.
KÜLTÜRPARK’IN 3 KATI
Projenin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan Soyer, “Kentsel dönüşümde benzeri görülmemiş bir projeye imza atacağız. Yeşildere'de Kültürpark'ın 3 katı büyüklüğünde yeşil alan, EXPO 2026'ya ev sahipliği yapacak. Hem kentin en bozuk yapı stoklarından bir bölümü ortadan kalkacak hem de yepyeni, harika bir rekreasyon alanı kazandırılmış olacak” diye konuştu.
Kentsel dönüşümde benzeri görülmemiş bir projeye imza atacağız.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) May 30, 2023
Yeşildere'de Kültürpark'ın 3 katı büyüklüğünde yeşil alan, EXPO 2026'ya ev sahipliği yapacak.
Hem kentin en bozuk yapı stoklarından bir bölümü ortadan kalkacak hem de yepyeni, harika bir rekreasyon alanı… pic.twitter.com/i6cfYLNT3D
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