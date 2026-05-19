Yeşilırmak'ta 'taşkın' riski: Turhal'da ev ve iş yerleri tahliye ediliyor

Yeşilırmak Nehri'nin taşkın riski nedeniyle Tokat'ın Turhal ilçesinde önlem alındı.

Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı, son dönemdeki yoğun yağışlarla yüzde 98,5'e ulaştı.

Yağışların devam etmesi ve nehrin taşma riskine karşı Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri etrafında set oluşturma çalışması başlatıldı.

YEŞİLIRMAK KIYISINDA TAŞLARLA BENT OLUŞTURULDU

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü, Turhal Belediyesi ve Karayolları ekipleri, taşkının yerleşim yerlerine ulaşmaması amacıyla Yeşilırmak kıyısında taşlarla bent oluşturdu.

İlçedeki 15 mahalle ve 7 köyde yaşayan yurttaşların tedbir amacıyla evlerini tahliye etmeleri için de belediye hoparlörlerinden anons yapıldı.

Uyarıların ardından bazı yurttaşlar, ev ve iş yerlerini tahliye etmeye başladı. Öte yandan bazı yurttaşların da evlerinin çevresini branda ile kapatarak taşkın riskine karşı önlem aldığı görüldü.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan sel ve taşkın riskine karşı çarşamba, perşembe ve cuma günleri eğitime ara verildiği bildirildi.

Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiği vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre bölgede yağışların devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: