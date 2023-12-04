Yeşilova Höyüğü'nde 8 bin 200 yıllık atölye

Yayınlanma: 04.12.2023 - 09:35

Güncelleme: 04.12.2023 - 10:28

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor. Yeşilova Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, İzmirlilerin köy yaşantısını, zevk, yeme ve içme kültürünü gösteren 8 bin 200 yıl öncesine ait atölye bulundu.

“BURADA ÜST ÜSTE KURULMUŞ 10 KÖY VAR”

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yeşilova Höyüğü'nde yaklaşık 4 aya yakındır çalışıyoruz. Çarpıcı buluntular karşımıza çıkabiliyor. Özellikle ilk köy yaşamındaki İzmirlilerin; köy yaşantısını, zevk, yeme ve içme kültürünü gösteren atölye bulduk. Burada üst üste kurulmuş 10 köy var. Neolitik döneme ait bu köyler, yıkılmış tekrar üzerine yapılmış" dedi.

“ÇOK SAYIDA KABUKLU DA BULDUK”

Atölyede taş ve kemik aletler bulduklarını belirten Doç. Dr. Derin, "Özelikle baltalar ve kesiciler. Birçok çanak ve çömlek ile o günün yaşamını anlatan güzel bir yapı. Ayrıca köyün denizle bağlantısını ortaya koyan, 'sülünez' adı verilen çok sayıda kabuklu da bulduk. Bu sülünezleri çalışırken yediklerini düşünüyoruz. Neolitik dönemde yaşayan İzmir'in ilk toplumu, yaşamı boyunca hem üretmeye çalışmış hem de denizle bağlantısını korumuş" diye konuştu.