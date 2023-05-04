Yetişkin: 14 Mayıs öncesi ön kutlama için Seferihisar'a bekliyoruz

Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:29

Güncelleme: 04.05.2023 - 10:29

İzmir’de Seferihisar Belediyesi’nin bu yıl 12. kez düzenleyeceği “Yerel Tohum Takas Şenliği “için geri sayım başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğa ve toprak sevdalısı ziyaretçilere ev sahipliği yapacak. 2011 yılından bu yana Can Yücel Tohum Merkezi’nde üretilen yerel fideler şenlikte dağıtılacak.

6 Mayıs’ta Ürkmez’de düzenlenecek olan Tohum Takas Şenliği’nde gün boyunca çeşitli etkinlikler olacak.

Dilek ağaçlarına dileklerini de asacak olan yurttaşlar İlker Özdemir şarkıları, İzmir Flamenko Atölyesi dansçıları gösterileri ile keyifli saatler yaşayacak. Yerel Tohum Takas Şenliği ve Bahar Bayramı’nın finalinde ise Melek Mosso sahne şovu ve dillerden düşmeyen şarkıları ile ziyaretçilere unutamayacakları bir akşam yaşatacak.

SEFERİHİSAR’DA 12 YILDA 1,8 MİLYON SEBZE FİDESİ DAĞITILDI

Tarımın önemine dikkat çeken Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Türkiye gibi verimli toprakları olan bir ülkede yerel ürünlerimizi, onların tohumlarını korumamız ve geliştirmemiz, tarıma destek olmamız gerekiyor” diyerek bugüne kadar 12 yılda bölgede 400 ata tohumunu onaylattıklarını ve yılda 100 bin paket ata tohumu dağıttıklarını söyledi.

“TÜM İZMİR’İ 14 MAYIS ÖNCESİ ÖN KUTLAMAYA BEKLİYORUZ”

“Türkiye halkının aklı yoksullukta, geçim derdinde, evindeki kaynamayan tencerede” diye devam eden Yetişkin, “Türkiye halkı yoksulluk ile mücadele ediyor. Yerel ürünlerimizi, onların tohumlarını korumamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Bu yıl 12. kez düzenleyeceğimiz Yerel Tohum Takas Şenliği” önümüzdeki hafta seçim sonunda yaşayacağımız bayramın adeta müjdecisi olacak. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde insanlarımızın kaynaşması çok önemli. Tüm vatandaşlarımızın Hıdrellez bayramını kutluyorum ve 14 Mayıs öncesi ön kutlama için Seferihisar'a davet ediyorum” şeklinde konuştu.