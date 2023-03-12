Yetkililerden 'Bugün Pazar...' yanıtı: Yakınları kayıp Ebru Söylemez'i arıyor!

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 19:55

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 22:21

İstanbul'da 11 Mart 2023 tarihinde saat 13.45'ten bu yana kendisinden haber alınamayan Ebru Söylemez'in yakınları Ebru'yu arıyordu.

En son görüldüğü Ümraniye'nin Çakmak mahallesinde motosikleti bulunan Ebru'nun yakınları yetkililerden yardım isterken aldıkları 'Bugün pazar...' yanıtına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan kayıp Ebru'nun yakını olayı şöyle anlattı:

"Ebru'nun motoru bulundu fakat kendisinden daha haber yok. Kameraların incelenmesi için aldığımız yanıt: "Bugün Pazar..." Vatandaş olarak hafta sonu kaybolma hakkınız yok gençler. Bilginize"

KAYIP EBRU BULUNDU

Yakınları, sosyal medya hesaplarından 24 saatir kayıp Ebru Söylemez'in bulunduğunu duyurdu.