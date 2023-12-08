Yetkililere ‘kırmızı kart’

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2023 - 00:07

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’taki depremzedelerin eylemleri sürüyor.

Binalarının yüzeysel biçimde incelenip raporlandığını ve imar kararlarının şaibeli olduğunu öne süren yurttaşlar, bu kez de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binasının önünde eylem yaptı.

Dünkü eylemde ellerinde kırmızı kart bulunduran Uygun Olmayan Alan ve Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu destekçisi yurttaşlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü istifaya davet etti.

Platform yöneticisi Gülnaz Şenlenmiş, “Şehrin yöneticilerine halkın güveni bitmiştir” dedi

