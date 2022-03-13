Yiğit Bulut adresi şaşırdı, Murat Ongun çok sert yanıt verdi
TRT sunucusuna paylaşım sildiren hataya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut da düştü. Bulut'a cevap, İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan geldi.
İstanbul son yılların en etkili kar yağışlarından birini yaşıyor. Kar yağışı nedeniyle kentin çeşitli noktalarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bu noktalardan bir tanesi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı olan TEM Otoyolu'nun Maslak mevkii oldu.
TRT spikeri Işıl Açıkkar, kar yağışı sonrası tıkanan TEM Otoyolu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçlamış, hatasını anlayınca paylaşımlarını silip hesabını korumaya almıştı.
Aynı hataya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut da düştü. Aynı bölgenin fotoğrafını paylaşan Bulut, "Vatandaş yine perişan belediye ortada yok. Ekrem İmamoğlu vatandaş için bir güvenlik sorunu" diye yazınca İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan cevap gecikmedi.
Ongun, bu tweete Karayolları Genel Müdürlüğü'nün paylaşımıyla yanıt verip, "'Dolar 3 lira olursa yüzüme tükürün' diyen kişi Ulaştırma Bakanlığı'nı eleştirmişti. Bakanlığımız cevabını verdi" diye yazdı.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Bunu da yaptılar! 'Kardeş Payı'na akılalmaz sansür
- Genç hemşireden kahreden haber
- İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
- Son dakika: Erbil'e balistik füze saldırısı
- Bursa'da kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu
- Son 10 yılın en yükseği!
- Kartopu savaşında kan aktı: 6 yaralı 4 gözaltı
- Bodrum yolunda feci olay
- Genç yurttaştan Ali Babacan'a çarpıcı ekonomi sorusu
En Çok Okunan Haberler
- İETT otobüsü kaza yaptı
- İzmit'teki 'dünür cinayetinde' yeni gelişme
- Ataşehir'de atık kağıt işçilerinin barakaları yandı
- 13 yıl sonra yeniden görüntülendi
- Bunu da yaptılar! 'Kardeş Payı'na akılalmaz sansür
- Meteoroloji'den çığ uyarısı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Türkiye'nin en soğuk noktası: Dün gece -27'yi gördü
- İstanbul'da kritik görüşme: Gözler saat 14.00'te
- Hayvan yasası 5 yavru köpeği koruyamadı!