Yiğit Bulut adresi şaşırdı, Murat Ongun çok sert yanıt verdi

13 Mart 2022 Pazar, 09:47

İstanbul son yılların en etkili kar yağışlarından birini yaşıyor. Kar yağışı nedeniyle kentin çeşitli noktalarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bu noktalardan bir tanesi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı olan TEM Otoyolu'nun Maslak mevkii oldu.

TRT spikeri Işıl Açıkkar, kar yağışı sonrası tıkanan TEM Otoyolu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçlamış, hatasını anlayınca paylaşımlarını silip hesabını korumaya almıştı.

Aynı hataya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut da düştü. Aynı bölgenin fotoğrafını paylaşan Bulut, "Vatandaş yine perişan belediye ortada yok. Ekrem İmamoğlu vatandaş için bir güvenlik sorunu" diye yazınca İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan cevap gecikmedi.

Ongun, bu tweete Karayolları Genel Müdürlüğü'nün paylaşımıyla yanıt verip, "'Dolar 3 lira olursa yüzüme tükürün' diyen kişi Ulaştırma Bakanlığı'nı eleştirmişti. Bakanlığımız cevabını verdi" diye yazdı.