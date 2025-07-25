Yiğit Bulut'un yerine gelen isim belli oldu

Türk Telekom, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Ataması başlıklı bir açıklama yaptı.

Açıklamada geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yiğit Bulut'un yerine atanan isim duyuruldu.

Buna göre, şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine İskender Pala atandı.

KAP'a bildirilen açıklama şu şekilde:

"Sayın Yiğit Bulut'un vefatı sebebiyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere B Grubu pay sahibi (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı) tarafından aday gösterilen Sayın Prof. Dr. İskender Pala atanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye atamasına ilişkin başvuruya SPK 24.07.2025 tarihli yazısı ile uygunluk vermiştir. Söz konusu atama Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulacaktır."