Yıkılan binaların molozunu yurttaşların yaşam alanlarına döktüler

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:50

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 13:14

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 40 gün geçmiş olmasına karşın depremzede yurttaşların yaraları henüz sarılabilmiş değil. Depreme ilişkin birçok tartışma sürerken depremde yıkılan evlerin enkazlarının ne yapılacağı da tartışmalı konular arasında yer alıyor.

Daha önce depremin yıkıcı etkisini yaşamış çeşitli kentlerde yıkılan binaların molozlarının dere yataklarına, tarım arazilerine ve zeytinlik alanlara dökülmesi gündeme gelmiş ve bu durum tepkilere neden olmuştu. Bunun son örneği de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde yaşandı.

ÇADIR ALANINA MOLOZ DÖKÜLDÜ

Cumhuriyet’e ulaşan bir yurttaş çadır kurdukları bölgeye moloz döküldüğünü ifade etti. Orhan Çöçelli adlı yurttaş, “Çadırlarımızı kurduğumuz ve yaşamaya çalıştığımız alanlara moloz döküyorlar. Biz ailelerimizle ve çocuklarımızla burada yaşıyoruz. Bu enkazların buraya dökülmesini tapu sahibi istemiş” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na şikayette bulunduklarını aktaran Çöçelli, yetkililerden henüz bir yanıt gelmediğini aktardı.

"ENKAZLARI YAŞADIĞIMIZ YERE DÖKÜYORLAR"

Çöçelli, “Yaşadığımız depremde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Hepimiz depremzedeyiz ancak yıkılan binaların enkazlarını gelip yaşadığımız yere döküyorlar. Bu durumda bile insanların neler yaşadığını, neler hissettiğini değil, bu durumu nasıl kâra çevirebileceklerini düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.