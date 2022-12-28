Yılbaşında çalışmak için gittiği Antalya'da öldürülen davulcu Hüseyin, toprağa verildi

28 Aralık 2022 Çarşamba, 11:53

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'ta meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yılbaşında eğlence merkezlerinde davul çalmak için Antalya'ya giden Hüseyin Uyulgan'a, birlikte yaşadığı İdal Yılmaz (18) ile evde otururken telefon geldi. Evden çıkan Uyulgan, kendisine verilen adrese gitti.

Uyulgan, burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kalbinden tek kurşunla vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Uyulgan'ı yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Uyulgan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Hüseyin Uyulgan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirildi. Uyulgan, Şehit Murat Öztürk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



