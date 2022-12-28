Yılbaşında çalışmak için gittiği Antalya'da öldürülen davulcu Hüseyin, toprağa verildi
Yılbaşı eğlencesinde davul çalmak için Hatay'dan Antalya'ya gelen Hüseyin Uyulgan (19), çağrılması üzerine gittiği adreste kalbine sıkılan kurşunla hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'ta meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yılbaşında eğlence merkezlerinde davul çalmak için Antalya'ya giden Hüseyin Uyulgan'a, birlikte yaşadığı İdal Yılmaz (18) ile evde otururken telefon geldi. Evden çıkan Uyulgan, kendisine verilen adrese gitti.
Uyulgan, burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kalbinden tek kurşunla vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Uyulgan'ı yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Uyulgan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Hüseyin Uyulgan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirildi. Uyulgan, Şehit Murat Öztürk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı geçti
- Mengü'nün iddiasına Akşener'in danışmanından yanıt
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- Sessizliğini bozdu
- 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız'
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu
- 'Tüm bilgileri kayıt altına aldım, öldürülürsem...'
- Gökbakar'ın o paylaşımı işletmecileri harekete geçirdi
- Buzları eriten buluşma
- Putin kritik kararnameyi imzaladı