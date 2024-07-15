Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’dan kardeşi Ali Rıza Yıldırım'a tepki: Onaylamıyorum
Şirket sahibi Ali Rıza Yıldırım’ın haklarını isteyen işçileri tehdit etmesi üzerine kardeşi Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’dan tepki geldi. Kardeşiyle her zaman fikir ayrılığı yaşadığını belirten Yüksel, işçilere yönelik tutumu onaylamadığını ve işçilerin enflasyona karşı korunacağını belirtti.
Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Ali Rıza Yıldırım’ın işçilerle olan yaklaşımının ve üslubunun ne şahsını ne de Yıldırım Şirketler Grubu’nu temsil ettiğini söyledi.
Yıldırım, “2024 Nisan ayında icra kurulu tarafından çalışanların maaşlarına yüzde 15 ara zam yapılması yönünde karar alındı. Ancak Ali Rıza Yıldırım, alınan bu kararı yürütmeye koymayıp kendi kararıyla yanına bazı üst düzey yetkilileri alarak iş yavaşlatma yoluna giden maden işçileriyle görüşme toplantısını organize etmiştir. Daha önceden yapılan provokasyonlarla, önyargılı şekilde toplantıya gelen bazı maden işçileriyle Ali Rıza Yıldırım arasında yaşanmasını asla tasvip etmediğimiz ve etmeyeceğimiz, olumsuz bir konuşma tarzı ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.
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