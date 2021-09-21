Yılın girişimcisi ödülü sahibini buldu

21 Eylül 2021 Salı, 19:27

2021 yılının enlerinin ödül aldığı Altın Melek Ödül Töreni’nde yılın girişimcisi ödülü Kaan Gülten’e verildi. Etiler Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende ödülleri sahiplerine takdim edildi. İş ve sanat dünyasının katıldığı ödül töreninde birçok dalda adaylar 30 farklı alanında uzman jürinin oylaması ile değerlendirilerek ödüllerindi.

İş dünyası ile birçok girişim ve yatırımla adını duyuran Kaan Gülten, 11 yıllık girişimcilik geçmişine 5 farklı girişim, 2 yatırım, 2 kitap ve 1 podcast projesi sığdırdı. Girişimci Kafası unvanıyla sosyal medya ve podcast ile deneyimlerini paylaşan Kaan Gülten, Karnaval Medya Group bünyesinde yaptığı yayınla da 2021 yılında önemli bir ivme kaydetti. Girişimcilik deneyimini mentorluğa taşıyarak yüzlerce girişimciye deneyimlerini aktarmasıyla 2021 Altın Melek Ödülleri’nde Yılın Girişimcisi ödülünü kendisine getirdi.

“ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR OLACAĞIM”

Kaan Gülten'in ödül töreninde yaptığı konuşmasında Martin Luther King'in "Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse, Michelangelo’nun resim yaptığı, Beethoven’in beste yaptığı veya Shakespeare’in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki gökteki ve yerdeki herkes durup ’Burada işini çok iyi yapan, dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş’ desin" ifadelerini kullandı.

Gülten konuya ilişkin açıklamasında, "Bundan 3, 5, 10, 20 yıl sonra nerede ne yapıyor olacağım hiç bilmiyorum ama ne yapıyor olursam olayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor olacağım" dedi.