Yılın ikinci yarısı geldi ancak iktidarın gündeminde ücret, aylık ve maaş artışları bulunmuyor: Emekçi ve emekliyi düşünen yok!

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçi var. Bu işçiler yılbaşından bu yana 28 bin 75,50 lira ücret alıyor. Türk-İş’in mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre açlık sınırı 35 bin 174 liraya ulaşmış durumda. Asgari ücret açlık sınırının altında. Milyonlarca işçi açlık sınırının altında ücret alıyor. Buna karşın iktidar yılın ikinci yarısında asgari ücrette artış yapmayı düşünmüyor.

‘SIFIR ZAM’ TEHLİKESİ

En düşük emekli aylığı 20 bin lira. Milyonlarca emeklinin kök aylığı ise 20 bin liranın da altında. Aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak emeklilere 20 bin lira aylık ödeniyor. 5 aylık enflasyon yüzde 16.61 oldu. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı haziran enflasyonunun da açıklanması ile netleşecek. Ancak şu anda yüzde 16.61’lik artış garantilenmiş durumda. Kök aylığı düşük olan emeklilere yapılacak yüzdelik zamla yeni aylıkları yine 20 bin lirayı aşamıyor. Bu durumda “sıfır zam” tehlikesi ortaya çıkacak. Hükümet bu nedenle en düşük aylığı 6 ayda bir artırıyor. Yine benzer bir adım atılması bekleniyor.

YİNE AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Ancak emekli aylıklarının büyük bir bölümü bu artışlara karşın yine açlık sınırının altında kalmaya devam edecek. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre en düşük işçi emeklisi aylığı 20 bin 657 lira. En düşük memur emeklisi aylığı 26 bin 54 lira. Ortalama memur emeklisi aylığı bile 31 bin 843 lira ile açlık sınırının altında bulunuyor. Bu aylıklar temmuz ayında artış yapılsa da yine açlık sınırının altında kalmaya davam edecek.

MEMURUN İŞİ ZOR

Milyonlarca memuru ise zor aylar bekliyor. Çünkü toplu sözleşme zamları önümüzdeki dönemde düşen bir seyir izleyecek. Hakem kurulu tarafından bağıtlanan son toplu sözleşmeye göre, milyonlarca memur temmuz ayında yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Yılın başında alınan yüzde 11’lik sözleşme zammı ise eridi. Memurların yılın 5 aylık döneminde yaklaşık yüzde 5 oranında enflasyon farkı oluşmuştu. Yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte artış oranı yaklaşık yüzde 12 yapıyor. Ancak kesin oran haziran enflasyonunun da açıklanması ile netleşecek. Bu artışlara karşın milyonlarca memurun maaşı Türk-İş’in belirlediği 114 bin 576 liraya ulaşan yoksulluk sınırının altında kalmaya devam edecek. Milyonlarca memuru gelecek yıl çok daha zorlu bir süreç bekliyor. Çünkü hakem kurulunun belirlediği toplu sözleşmeye göre 2027’nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam alabilecek. Memurun alım gücü daha da düşecek. Memur konfederasyonları aylardır ek zam talep ediyor. Ancak hükümetin gündeminde memura ek zam da yok.