Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı

01 Ocak 2023 Pazar, 10:17

İstanbul'da 2023 yılının ilk gününde yollar, metro, metrobüs ve otobüs duraklarının boş kaldığı gözlemlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik verilerine göre saat 09.10 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.