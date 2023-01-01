Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
İstanbul'da 2023 yılının ilk gününde yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü.
İstanbul'da 2023 yılının ilk gününde yollar, metro, metrobüs ve otobüs duraklarının boş kaldığı gözlemlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik verilerine göre saat 09.10 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.
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