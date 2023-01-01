Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı

İstanbul'da 2023 yılının ilk gününde yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü.

DHA
01 Ocak 2023 Pazar, 10:17
Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
Abone Ol google-news

İstanbul'da 2023 yılının ilk gününde yollar, metro, metrobüs ve otobüs duraklarının boş kaldığı gözlemlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafik verilerine göre saat 09.10 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 1 olarak ölçüldü.


İstanbul Trafik yoğunluk

En Çok Okunan Haberler