Pendik'te zincirleme trafik kazası: 1'i bebek 2 yaralı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 15:53

Pendik D-100 Karayolu Kaynarca mevkii Maltepe istikametinde, saat 14.00 sıralarında 3 aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydara geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan Anne Tuğçe Ay ve bebeği Aysel Ay kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza da yara almadan kurtulan çocuk Burak Şahin Ay ise ağlayınca itfaiye ekipleri moral verdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Sağlık ekipleri, kaza da yaralanan anne ve bebeği ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.