Yıllardır yangınlar için yeterli filo oluşturamazken kiralar için milyarlar ödeniyor: Bir uçağa 164.6 milyon

Yayınlanma: 06.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 04:00

Coğrafi konumu itibarıyla Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye’de, ormanların büyük bir bölümü yangın tehdidi altında bulunuyor. Toplam ormanlık alanın yüzde 64’ünü birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturuyor. Buna karşın hâlâ Türkiye’nin kendisine ait, kamu tarafından işletilen yeterli miktarda yangın söndürme uçak-helikopter-İHA filosu yok. Yangınlarla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla yerli olanaklarla üretilecek yangın söndürme helikopterlerinin kullanılması hedef olarak duruyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) verilerine göre, geçen yıl 3 bin 797 adet orman yangınına müdahale edildi. 27 bin 485 hektar orman alanı yangınlarda zarar gördü. 2020-2024 döneminde ise yılda ortalama; 2 bin 945 adet orman yangınına müdahalede bulunuldu. Toplam 43 bin 255 hektar orman alanı zarar gördü.

Raporda, kiralanan hava araçlarına da yer verildi. Buna göre geçen yıl 75 hava aracı kiralandı. Sekiz İHA ve beş kamera Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na (SSDF) aktarılan kaynaktan karşılandı. Raporda “Ayrıca; üretici firma olan BAYKAR AŞ tarafından envanterimize iki adet insansız hava aracı hibe edilmiştir” dendi. Rezerv güç kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na ait 36 helikopter, iki uçak ve iki İHA olmak üzere toplam 40 hava aracına malzeme desteği sağlandığı, yine bu kapsamda kullanılan 469 bin 279 litre yakıtın karşılandığı belirtildi. Raporda envantere kayıtlı, dokuz helikopter, 10 uçak ve 10 İHA’nın orman yangınlarıyla mücadelede etkin şekilde kullanıldığı, yangın sezonunda 105 yangın söndürme helikopteri, 27 uçak, 14 İHA, bir yönetim uçağı ve altı yönetim helikopterinin görev aldığı belirtildi.

SEKİZ İHA’YA 14 UÇAK PARASI

Raporda kiralanan uçak, helikopter ve İHA’lar için ne kadar ödeme yapıldığı da yer aldı. Yapılan sözleşmelere işaret edilen raporda şöyle dendi:

“Savunma Sanayii Başkanlığı’nca toplam süresi üç yıl olmak üzere (2022-2023 ve 2024) yedi adet hava aracı kiralama proje sözleşmesi, orta sınıf helikopter kiralama sözleşmesi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ile protokol imzalanarak toplam 75 adet hava aracı kiralanmış ve 3 milyar 784 milyon 77 bin 106 TL (Üç yıllık kiralama projeleri kapsamında; 50 helikopter için 2 milyar 137 milyon 386 bin 930 TL-14 uçak için 1 milyar 230 milyon 334 bin 594 TLJandarma Genel Komutanlığı’ndan kiralanan 10 helikopter için 251 milyon 732 bin 517 TL-Rusya Acil Durumlar Başkanlığı’ndan kiralanan bir uçak için 164 milyon 623 bin 65 TL), sekiz İHA için ise toplam 1 milyar 364 milyon TL ödeme yapılmıştır.”