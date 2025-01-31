Yılmaz: Bu ülke artık hukuk devleti değil

Yayınlanma: 31.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2025 - 04:00

Meslektaşlarının kapalı cezaevinde kaldıklarını ve koşullarının iyi olmadığını aktaran Sefa Yılmaz, “Verdikleri mücadelenin haklılığını her cümleleriyle bizlere ifade ettiler. İçerisi çok farklı tutuklularla dolu, farklı meslek gruplarından insanlar var. Bu meslek grubundaki insanların bir arada olması düşündürücü. Devletin ne kadar bir hukuksuzluk içerisinde olduğu, hukuk tanımazlığın hangi boyutlara vardığını ne yazık ki bir kez daha gördük. Ama umudumuz, geleceğe olan inancımız ve hayallerimiz hiçbir zaman bitmedi. Bundan sonra da bitmeyecek. Tutuklu arkadaşlarımızla aynı heyecan ve umut içeresinde geleceğe yönelik beklentilerini açık açık bizlere ifade ettiler” dedi.

“Bu ülke artık hukuk devleti değil” diye devam eden Yılmaz şunları söyledi: “Ciddi anlamda hukuk kıyımı yaşıyoruz. Görünürde şekilde yasalar var ama o yasaların uygulanmadığını görüyoruz. Hukuk tanımaz bir süreci çok hızlı ilerletiyorlar.”