Sinan Oğan'a yönelik övgüleri gündem olmuştu... Yılmaz Özdil'den yeni paylaşım!

Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:32

Güncelleme: 22.05.2023 - 18:39

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı aday AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk turu yüzde 49,52 oyla birinci sırada tamamladı. Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 oy aldı. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan da yüzde 5,17 oyda kaldı.

Hiçbir adayın yüzde 50 artı 1 oy alamaması nedeniyle Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda belirlenecek.

İlk turda büyük sürpriz yapan Sinan Oğan, ikinci tur için kilit isim olarak görülüyordu. Bugün akşam saatlerinde gazetecilerin karşısına geçen Oğan, hem seçim sürecinde hem de öncesinde AKP ve Cumhur İttifakı'na yönelik sert eleştirilerini bir kenara bırakarak, Erdoğan'a destek açıklaması yaptı.

YILMAZ ÖZDİL NE DEMİŞTİ?

14 Mayıs'a giden süreçte Sinan Oğan'a destek veren isimler arasında gazeteci Yılmaz Özdil de vardı. Özdil 4 Mayıs'ta Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda, Oğan'ın "bugünün olmasa bile yarının kazananı olacağını" savunmuştu.

Özdil'in söz konusu tweet'i şöyleydi:

"Yancı anketçisi yok, yandaş gazetecisi yok, fetocusu yok, bölücüsü yok, çantacısı yok, nitelik/nicelik arasına sıkışan Türkiye’de değerlerin anlaşılması zaman alır, bundan sonraki seçimin ilk anketini şimdiden yayınlayayım, bugünün olmasa bile, yarının kazananı olacağı kesin…"

'MOSKOVA'DAN DOKTORASI VAR'

Özdil, Mart ayında gazeteci Burcu Uğur'un Youtube kanalında da eğitimi nedeniyle Sinan Oğan'a övgüler dizmişti:

* Mesela Sinan Oğan. Süleyman Soylu, aynı zamanda yardımcısı İsmail Efendi ile beraber, Bengi Başer'le beraber Sinan Oğan'a da küfür ediyor. Ona da Soros çocuğu diyor. Operasyon çocuğu Sinan Oğan.

* Şimdi Sinan Oğan dediğin insan Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nden doktorası var. İleri düzeyde Rusça ve İngilizce biliyor. Marmara Üniversitesi'nde Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışıyor. Azerbaycan Devlet Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve dekan yardımcısı olarak çalışıyor. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Rusya-Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı'nı yapıyor. TÜRKSAM'ı kurdu. Başkanlık yapıyor. Sinan Oğan bu işlerden anlamıyor, 'Ben hayatım boyunca güvenlik makalesi okumadım' diyen adam bu işten anlıyor.

LİBYA'YI 48 SAAT ÖNCEDEN SÖYLEDİ

* Sinan Oğan'la ilgili ben size iki tane örnek vereyim. Libya'da, ben o zaman sanırım Hürriyet gazetesindeyim. Ben ilk Sinan Oğan'dan fark etmiştim bir gazeteci olarak. Sinan Oğan dedi ki 'Libya'da iç savaş patlamak üzere. Orada Türk vatandaşları var. On binlerce. Savaş patlamak üzere, Türk vatandaşları mahsur kalacak.' Ben o dönem gazeteciyim. Bakıyoruz. Hükümet diyor ki 'Ne iç savaşı?' Türkiye'nin Libya Büyükelçiliği, AKP'nin borazanı olarak orada, Sinan Oğan diyor ki 'Kardeşim burada Türk vatandaşları mahsur kalacak.'

* Libya Büyükelçiliğimiz internet sitesinden resmi açıklama yaptı. Dediler ki 'Müsterih olun, bu tür şayialara inanmayın, hiçbir sorun yok' dediler. Kardeşim 48 saat sonra Libya patladı. Türk vatandaşlarımızı savaş gemileriyle, vapurlarla kurtarmaya çalıştık Libya'dan. Milyarlarca dolarlık iş makineleri orada kaldı. Libya'nın yangın yerine döneceğini, Türk vatandaşlarının mahsur kalacağını uyaran Sinan Oğan.

MUSUL'U 48 SAAT ÖNCEDEN BANGIR BANGIR BAĞIRDI

* Sinan Oğan hem basın toplantısı yaptı hem Meclis'te bağıdı. Dedi ki o zaman 'Musul Konsolosluğumuz kuşatıldı IŞİD tarafından. Adam bangır bangır bağırdı. Allah için biraz için gazetecilik refleksi olan o günkü Meclis tutanaklarını okusun. AKP milletvekilleri 'Atma, atma' diye bağırdı. Arkadaş 24 saat sonra Musul Konsolosluğumuz basıldı. AKP o kadar dünyadan habersizdi ki konsolosluk görevlilerin bebekleri bile IŞİD'e esir düştü. Konsolos, konsolos yardımcıları, memurlar. Şimdi bak bunu 48 saat önceden bangır bangır bağıran Sinan Oğan bugün yine diyor ki 'Bu kaça Suriyeli meselesi Türkiye'nin başına iş açıyor.' Adama diyorlar ki 'Soros çocuğu.'

ÖZDİL'DEN YENİ PAYLAŞIM

Oğan'ın siyaset gündemini belirleyen kararının ardından; Yılmaz Özdil'den farklı bir paylaşım geldi.

Twitter'dan bir mesaj paylaşan Özdil, "Muhalefet partilerinin adayı olarak oy isteyen Sinan Oğan, iktidar partilerine biat etti, AKP karşıtı milliyetçi gençlerin umudu olarak başladı, Hizbullahçıların değneği olarak tamamladı, bundan böyle ağzıyla kuş tutsa, güvenilir siyasetçi olabilmesi imkansız" ifadelerini kullandı.