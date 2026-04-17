Peki, Yılmaz Tozan kimdir? Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan kaç yaşında, nereli? Yılmaz Tozan neden gözaltına alındı?

YILMAZ TOZAN KİMDİR?

1973 yılında Uşak’ın Eşme ilçesinde doğan Yılmaz Tozan, ilk, orta ve lise öğrenimini Eşme’de tamamladı. Eğitim hayatının ardından iş hayatına atıldı ve ticaretle uğraşarak uzun yıllar çeşitli ticari faaliyetlerde bulundu.

YILMAZ TOZAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına Uşak İl Genel Meclis Üyesi seçilen Tozan, bu görev süresince yerel hizmetlerin iyileştirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve halkın ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesi konusunda aktif rol aldı. Yılmaz Tozan, evli ve bir çocuk babasıdır.

YILMAZ TOZAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Uşak'ta Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.