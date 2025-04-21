Cumhuriyet, Çelik'in savcılık ifadesine ulaştı: 'Birilerinin maşası olmuş kişilerin iddiaları'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 17:41

Güncelleme: 21.04.2025 - 17:45

CHP İstanbul İl Özgür Çelik'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcıya verdiği ifade ortaya çıktı.

Çelik'in savcıya verdiği savunmada; dosya kapsamında adının Hatip Karaaslan isimli kişinin tanık sıfatıyla verdiği "Kurultay öncesi ve sırasında delegeler arasında İstanbul CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Özgür Özel'i desteklemeleri için delegelere para dağıttığı sıkça konuşuluyordu" şeklinde ifadesindeki bir cümle ile Erkan Çakır isimli kişinin şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde kurultay sürecinin siyasi faaliyetleri kapsamında kendisine hiçbir fiil yönlendirilmeksizin cümlede geçtiğini belirtti.

ERKAN ÇAKIR ÇAĞIRMIŞ

Çelik; "Bu iki soyut ve asılsız iddiaya ayrı ayrı beyanda bulunmak isterim. Hatip Karaaslan'ı tanımam. Benim adımın geçtiği tek bir cümle de hiçbir somut isnat, yer, zaman vb. içermemekte olup açıklama yapmamı gerektirir bir durum söz konusu değildir. İddia edildiği gibi bir durum söz konusu değildir. Erkan Çakır isimli şahıs ile tanışıklığım şu şekilde olmuştur: Kurultaydan birkaç gün önce Ankara'da olduğum sırada kendisi beni arayarak; Muş il gençlik kolları başkanı olduğunu, Iğdır il başkanı ile birlikte benimle görüşme talebi olduğunu iletmiştir. Ben de yeni seçilmiş bir il başkanı olarak mevkidaşım Iğdır il başkanının talebi olduğunu düşünerek randevu verdim. Erkan Çakır, JW Marriott Otel'e yanında birkaç kişi ile geldiğinde kendisi ve yanındakileri gördüm ve tanımıştım. Erkan Çakır isimli şahsa gelir gelmez Iğdır il başkanını sordum. Iğdır il başkanının işi olduğunu ve gelmediğini söyleyince orada bulunan diğer partililer ile rutin sohbetime devam ettim. Bu görüşme partililerimizin de olduğu esnada otelin bir toplantı odasında gerçekleşti" dedi.

"FOTOĞRAF ÇEKİLDİK VE GİTTİ"

Çakır'ın yanında gelen gelen kişilerin Iğdır delegesi olup olmadığını bilmediğini vurgulayan Çelik; "Kendisi (Erkan Çakır) 'Başkanım bir fotoğraf çektirebilir miyiz?' diyerek yanıma oturdu ve o esnada kalabalık bir masada bir fotoğraf çekildi. Erkan Çakır kısa süre sonra ayrıldı. Bu kişiyi hayatımda bir daha görmedim" ifadelerini kullandı.

"SİVAS ÜZERİNE KONUŞTUK"

Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'la ilgili iddilara ilişkin Çelik, şu savunmayı yaptı:

"O dönem il başkanlığına yeni seçilen iki mevkidaş olarak Nihat Yeşiltaş ile doğduğum yer olan Sivas'ta yakın hemşerilik ilişkilerimizin olduğunu ve birbirine benzer yaşam kültürüne sahip olduğumuzu öğrenmem üzerine tanışmak isteyerek aradım ve kendisi davetime icabet ederek konakladığım otele geldi. Görüşmemiz bir çay, kahve içmelik süre kadar sohbet havasında geçti. Bu sohbet esnasında memleketimiz olan Sivas, geçmişteki aile bağlarımız ve o yörenin kültürü üzerine konuşmalar yaptık, ayrıca çok kısa da olsa kurultay sürecine yönelik de konuşmamız oldu ve kendisi otelden ayrıldı. O günkü görüşmemiz bundan ibarettir."

"AMACIM ADALETLİ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAK"

CHP'de çeşitli görevlerde bulunduğunu ve birçok yarışa girdiğini belirten Çelik, "Çeşitli görevlere seçilmiş birisi olarak hayatının hiçbir aşamasında maddi veya manevi menfaat üzerine bir siyasi ilişki yürütmedim. Benim siyasi bilince eriştiğim günden itibaren tek bir motivasyonum vardır, o da insanların huzur, barış, eşitlik, refah içerisinde yaşayacağı adaletli bir Türkiye için üzerime düşeni yapmaktır. İster parti içi seçimler, ister parti dışı seçimler olsun tek motivasyonum demokratik Türkiye mücadelesine katkı sunmaktadır" dedi.

"BU ÇABALAR BEYHUDE"

Açılan soruşturmanın CHP'ye yönelik bir kumpas olduğu değerlendirmesini ifadesinde kullanan Çelik, "Partimizin kurultayına açılan bu soruşturma Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır. Bu soruşturma da şantaj ve dolandırıcı olduğu iddia edilen, birilerinin maşası haline gelmiş birkaç kişinin bana ve çok sayıda yol arkadaşımıza iftira attığı boş ve mesnetsiz iddialardan ibarettir. Bu çabalar da beyhudedir. Hakkımda asılsız ve dayanaktan yoksun iftiralarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunup tarafınıza dosya numaralarını bildireceğim. Tarafıma isnat edilmiş somut hiçbir fiil yoktur" diye konuştu.

"İFTİRA MAHİYETİNDE İDDİALAR"

Savcının sorusuna Çelik, "Soruşturma konusu döneme ilişkin olarak benim birinci ve ikinci derece yakınlarımdan CHP belediye ve iştiraklerinde işe başlayan bir yakınım yoktur. Benim CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay delegelerine para veya benzeri bir menfaat temin edildiğine ilişkin herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur. Delegelere telefon veya benzeri elektronik bir cihazın hediye edildiğini duymadım, görmedim. Bu tür iddialar iftira mahiyetinde gerçek dışı beyanlardır. Soyut iddialar ile açılmış olan soruşturma kapsamında hakkımda ivedilikle takipsizlik kararı verilmesini talep ederim" şeklinde yanıtladı.