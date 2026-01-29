Yine bir gerici fenomen öğretmen: Derste Atatürk’ü hedef aldı, Vahdettin’i övdü

Sosyal medyada “sevinçteacher” adıyla bilinen İngilizce öğretmeni Sevinç Bakırcı, ders sırasında müfredat dışına çıkarak Vahdettin’i övdü, Atatürk ve Cumhuriyet devrimlerini hedef aldı. Sınıf içinde çekilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerde, öğretmenin dersle ilgisi olmayan tarihsel ve ideolojik değerlendirmelerde bulunduğu görüldü.

Bakırcı, “Cumhuriyet tam olarak Recep Tayyip Erdoğan demek! Çünkü eyvallahsız yerli ve milli hür iradenin tecellisi” paylaşımı da yaptı. Kamu görevlisi olan bir öğretmenin, ders ortamı ve sosyal medya paylaşımları üzerinden siyasi-ideolojik propaganda yapması tartışma yarattı.

‘YENİ BİR İNSAN TİPİ YARATILMAK İSTENİYOR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, yaşananların münferit olmadığını vurguladı. Bebek, “İktidar, Cumhuriyet’i ve Atatürk’ü müfredattan seyrelterek, vakıf ve dernek görünümlü tarikat ve cemaatleri okullara sokarak yeni bir insan tipi yaratmak istiyor. Bu insanın Cumhuriyet değerleri ve Atatürk’le kavgası olan bir insan olması hayali kuruluyor” dedi. Bakırcı'nın sınıf içinde yaptığı anlatımın ne resmi tarih kaynaklarına ne de Millî Eğitim müfredatına dayandığını belirten Bebek, “Kendi branşı olmamasına rağmen çocuklara tarih anlatıyor. Bu, Atatürk düşmanlığı üzerine kurgulanmış, Kadir Mısıroğlu çizgisinde bir tarih anlayışıdır” diye konuştu. Bebek, yakın dönemde kamuoyunda tartışma yaratan sosyal medya fenomeni öğretmen Aytaç Demir örneğini de hatırlattı. Demir’in Osmanlı’nın yıkılışına ilişkin “içimizdeki hainler” söylemiyle Milli Mücadele’yi hedef alan anlatımlarının, bugün gelinen noktada bir süreklilik taşıdığına dikkat çekti.

VAHDETTİN’İN AYASOFYA’YI KORUDUĞU İDDİASI

TÖBSEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, sınıf içinde dile getirilen “Vahdettin’in 700 askerle Ayasofya’yı koruduğu” anlatısının tarihsel dayanağı olmadığını söyledi. Bebek, İstanbul’un işgal yıllarında kentin fiilî kontrolünün İngilizlerin elinde olduğunu hatırlatarak, “Bu dönemde Osmanlı askerî birliklerinin büyük bölümü silahsızlandırılmıştı. Padişahın İngilizlerin bilgisi ve onayı dışında bağımsız bir askerî hamle yapabilmesi mümkün değildi” dedi.

Bebek, Ayasofya’nın korunmasına ilişkin anlatıların belgelerle desteklenmediğini belirterek, “Vahdettin’in kendi güvenliğini dahi İngilizlere emanet ettiği biliniyor. 1922’de İstanbul’dan ayrılırken bir İngiliz savaş gemisiyle ülkeyi terk etmiş bir padişahtan söz ediyoruz. Bu koşullarda Ayasofya’yı İngilizlere karşın askerle koruduğu iddiası gerçekçi değildir” ifadelerini kullandı.

“AYASOFYA’NIN KADERİNİ KURTULUŞ SAVAŞI BELİRLEDİ”

Ayasofya’nın statüsüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bebek, “Ayasofya’nın cami olarak kalması ve İstanbul’un Türk egemenliğinde kalması, padişahın sınırlı yetkileriyle değil; Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı’yla mümkün olmuştur” diye konuştu. Bebek, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’un ardından Sevr Antlaşması’nın fiilen geçersiz hale geldiğini anımsatarak, “Eğer bu savaşlar kaybedilseydi, İstanbul’un ve Ayasofya’nın geleceği çok farklı olabilirdi. Bugün anlatılan kimi hikâyeler, tarihsel gerçeklerle değil, ideolojik kurgularla örtüşüyor” dedi.