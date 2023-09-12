Yine Ordu yine sahile dolgu
Yıllardır uzmanların uyarılarına karşın özellikle Karadeniz Bölgesi’nde deniz dolgusu projeleri hız kesmeden devam ediyor.
AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi Perşembe’de gerçekleştirilmek istenen dolgu projesiyle 56 bin 226 metrekarelik alanı doldurmak istiyor.
Hayata geçirilen deniz dolgusu projeleri kıyı erozyonunu tetiklemenin yanı sıra denizdeki canlı yaşamını da tehlikeye sokuyor. Karadeniz’deki projeler, uzmanların tüm itirazlarına karşın hayata geçiriliyor. Daha önce de birçok kıyı dolgusu projesi gerçekleştirmek isteyen AKP’li belediye yeni bir proje için daha adımı attı. Ordu Valiliği’ne sunulan proje tanıtım dosyası incelendi ve çevresel etki değerlendirmesi süreci başlatıldı.
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