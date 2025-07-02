Yine RTÜK yine ayrımcılık: 'RTÜK'ün radarı kanallara göre mi çalışıyor'

Medya kuruluşlarının, RTÜK’e bildirdikleri tescilli logoyu değiştirmeden kullanmakla yükümlü olduğunu, değiştirmek için de yine Üst Kurul’dan izin almanın zorunluluğunu hatırlatan RTÜK üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabı üzerinden A Haber’in iki farklı logo ile yayın yapmasına tepki gösterdi.

Keser, "Sözcü TV’nin logosundaki renk tonu farkını milimetrik bir hassasiyetle tespit ederek üst sınırdan ceza veren RTÜK’ün, A HABER’in aylardır iki farklı logo versiyonunu eşzamanlı biçimde kullanmasını görmemesi ya da kayıtsız kalması; denetim sürecinde tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinin ciddi biçimde zedelendiğini ortaya koymaktadır. RTÜK sisteminde kayıtlı logo 'A HABER'dir. Ancak kanal, bu logoyla değil, gün boyunca 'aHBR' ve 'aHABER' şeklinde üstelik renk farklılıklarıyla birlikte iki farklı logoyla yayın yapmaktadır. Bu durum mevzuatın açık ihlalidir" dedi.

“RTÜK Başkanı, 6112 sayılı Kanun ve yayın ilkeleri sadece bazı kanallar için geçerliymiş gibi davranmaktan vazgeçmelidir” diyen Keser, “Eğer hukuk herkes/her kurum için ölçüt ise aynı sürecin tüm kuruluşlara işletilmesi zorunludur. Öyle mi, yoksa RTÜK’ün radarı kanallara göre mi çalışıyor, bir kez daha göreceğiz” ifadelerini kullandı.