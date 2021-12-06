Yine yaban keçisi katliamı: 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza kesildi
Mersin'in Silifke ilçesinde, kaçak yaban keçisi avladığı belirlenen 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza uygulandı.
Mersin'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke Şefliği ekipleri, Hırmanlı Mahallesi Karayar mevkisinde yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, 2 kişinin kaçak olarak bir yaban keçisi avlandığını ve derisini yüzdüğünü belirledi.
Kaçak avlanan 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza uygulandı.
Video Haberler
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
En Çok Okunan Haberler
- 'Döviz' iddiaları sonrası bankalara akın ettiler
- 'Bugün itibarıyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
- İstanbul'da koku alarmı
- TBB'nin yeni başkanı belli oldu
- 6 vekil istifa edebilir iddiası
- Seçimi kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
- 'Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum'
- AKP'li eski vekilin oğlu Covid-19'a yenik düştü
- Kavcıoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler