Yine yaban keçisi katliamı: 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza kesildi

Mersin'in Silifke ilçesinde, kaçak yaban keçisi avladığı belirlenen 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza uygulandı.

AA
06 Aralık 2021 Pazartesi, 11:50
Yine yaban keçisi katliamı: 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza kesildi
Abone Ol google-news

Mersin'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke Şefliği ekipleri, Hırmanlı Mahallesi Karayar mevkisinde yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, 2 kişinin kaçak olarak bir yaban keçisi avlandığını ve derisini yüzdüğünü belirledi.

Kaçak avlanan 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza uygulandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler