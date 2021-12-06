Yine yaban keçisi katliamı: 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza kesildi

06 Aralık 2021 Pazartesi, 11:50

Mersin'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke Şefliği ekipleri, Hırmanlı Mahallesi Karayar mevkisinde yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, 2 kişinin kaçak olarak bir yaban keçisi avlandığını ve derisini yüzdüğünü belirledi.

Kaçak avlanan 2 kişiye 64 bin 746 lira ceza uygulandı.