Yine zehirlenme vakası: Apartmanda yapılan ilaçlama sonrası hastanelik oldular

Olay, akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki apartmanın 2. katındaki ev, yayılan tahtakurusu sebebiyle, gün içerisinde ilaçlattı. Akşam saatlerinde, ilaçlanan evin üst katındaki dairelerde yaşayan 5’i çocuk 8 kişi zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine apartmana sağlık, polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kimyasaldan etkilendiği değerlendirilen vatandaşlar yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yurttaşlar, hastanede müşahede altına alındı. AFAD ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri ise ihtimal bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla apartmanı tahliye etti. AFAD ekipleri tarafından ilaçlama yapılan evde ve apartmandaki diğer dairelerde ölçüm yapıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, ilaçlama yapan A.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMASI: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Varinli Caddesi'ndeki bir apartmanda ilaçlama yapılmasının ardından bina sakinlerinin kimyasal zehirlenme şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediği kaydedildi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, binada yaşayan ve ilaçlamanın ardından rahatsızlanan 3 aileden 8 kişinin sağlık ekiplerince zehirlenme şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları ifade edilerek, ihbarın ardından Çorum İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince yapılan kimyasal ölçümlerinde, haşere ilaçlaması yapılan dairenin çocuk odası bölümünde 'uçucu organik bileşik (VOC) madde' tespit edildiği, diğer daire ve binanın ortak kullanım alanlarında ise herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

BÖCEK AİLESİ ZEHİRLENEREK ÖLMÜŞTÜ

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen dört kişilik Böcek ailesinin Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturmanın ilk aşamasında Böcek ailesinin gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtilsede de ailenin konakladığı otelde yapılan ilaçlamada kullanılan kimyasalların zehirlenmeye yol açtığı anlaşıldı. Böcek ailesinin kaldığı otelde ilaçlama yapan şüpheli D.C. savcılıktaki ifadesinde, ilaçlama işiyle ilgili sertifikası olmadığını kabul etmişti.

Yine kasım ayı içerisinde, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir apartmanda tahta kurusu için kullanılan yüksek doz ilaç sebebiyle 7 bina sakini zehirlendi. Olay sonrası bina tahliye edilerek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.