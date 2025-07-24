YKKED, Lozan’ın imzalanmasının 102. yıldönümü için açıklama yayımladı: ‘Kuvayi Milliye ruhunun diplomatik zaferidir’

Türk ulusu; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı zafere taşımasının ardından sonsuz barışın teminatını sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını bundan 102 yıl önce Lozan Barış Antlaşması’yla emperyalist güçlere kabul ettirdi. Onurlu ve sonsuz barışın teminatı Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102. yıldönümü yurttaşlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda; Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) yazılı açıklama yayımladı.

‘ANADOLU HALKININ DİRENİŞİNİN DİPLOMATİK ZAFERİ’

Derneğin açıklamasında; “24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin uluslararası düzeyde onayıdır. Lozan, emperyalist işgallere, Sevr dayatmasına ve yoksulluk içindeki Anadolu halkının kaderine mahkûm edilmesine karşı verilen eşsiz bir direnişin diplomatik zaferidir. Bugün, bu antlaşmaya ve onun tarihsel kazanımlarına yapılan saldırılar sadece bir metne değil, Cumhuriyetimizin kuruluş ruhuna, bağımsızlık iradesine, ulusal egemenliğimize ve halkın alın teriyle kurduğu düzene yöneliktir” denildi.

‘GÖREV; MİRASI GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAKTIR’

Açıklamada Lozan’la Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları tanındığı, Sevr’in yırtılıp atıldığı, kapitülasyonların kaldırıldığı, ekonomik bağımsızlığın önünün açıldığı, boğazlar ve azınlıklar konusunun çözüme kavuşturulduğu, Türkiye’nin eşit haklarla uluslararası topluma katıldığı belirtildi. “Lozan, bir barış değil, onurlu bir var oluş belgesidir” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ancak bugün, cumhuriyet kazanımlarını yok sayan anlayışlar; Lozan’ı itibarsızlaştırmaya, tarihi ters yüz etmeye çalışmaktadır. Bu çaba, geçmişle hesaplaşma değil, halkla ve halkın egemenliğiyle hesaplaşma çabasıdır. Lozan, sadece diplomatik bir başarı değil, Anadolu kadınının cepheye mermi taşımasının, Kurtuluş Savaşı’nda toprağa düşen gencin, Kuvayı Milliye ruhunun diplomatik zaferidir. Ve bu ruh, halkın kalbinde yaşamaktadır. Bugün cumhuriyete, laikliğe, yurtta barışa ve bağımsızlığa saldıranlara karşı en güçlü cevabımız, Lozan’a sahip çıkmak ve onun değerlerini her alanda yaşatmaktır. Lozan, sadece geçmişimiz değil, geleceğimizin de teminatıdır. Çünkü bu antlaşma, halkın kendi kaderini tayin ettiği; hiçbir dış güce boyun eğmeyeceğini haykırdığı bir iradenin belgesidir. Cumhuriyetin her bir yurttaşı olarak bizlere düşen görev; bu mirası gelecek kuşaklara onurla ve kararlılıkla aktarmaktır. Lozan’a sahip çıkmak, Türkiye’ye sahip çıkmaktır.”