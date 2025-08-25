YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi belli oldu

Özyurtseven, yaptığı açıklamada, ortaokuldan itibaren bilgisayar mühendisi olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Hayaline ulaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Özyurtseven, şunları kaydetti:

"Ailemle birlikte güzel bir yerleştirme sonucu bekliyorduk ve öyle de oldu. Üniversiteye başladığımda farklı firmalarda staj yapıp çalışarak deneyim kazanmak istiyorum.

Kendimi bu alanda olabildiğince geliştirmeyi hedefliyorum. Çünkü bu alanda her zaman katedebileceğim bir yol var. Yurt dışında eğitimler alıp ülkeme döndüğümde güzel projeler yapmayı hedefliyorum."