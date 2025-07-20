YKS'de '400' puan hüsranı... Doğrular azaldı, puanlar geriledi!

2025 yılı YKS sınavından 41 bin kişi sıfır çekti. Doğru ortalamaları 40 soruluk Temel Matematik’te 6’da, 20 soruluk Fen Bilimleri’nde ise sadece 4,1’de kaldı.

EDEBİYAT'TA 6,6 MATEMATİK'TE 6 DOĞRU VAR

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; TYT’de (Temel Yeterlilik Sınavı) 40 soruluk temel matematik testinde doğru ortalaması geçen yıl 6,9 iken bu yılki sınavda 6’ya geriledi. Yine benzer şekilde 40 soru sorulan AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) matematik testinde doğru yanıt ortalaması sadece 6,7’de kaldı. İngilizce testinde ise bu düşüş oranı daha da yüksek oldu. Dil testlerinde ise 80 soruluk Arapça testinin doğru ortalamasının 29,4 olması dikkat çekti.

Bunlar dışında AYT’de dikkat çeken doğru ortalamaları şöyle:

Kimya: 13 soruda 1,7 ortalama

Edebiyat: 24 soruda 6,6 ortalama

Tarih-2: 11 soruda 1,4 ortalama

Coğrafya-2: 11 soruda 2,7 ortalama

Felsefe grubu: 12 soruda 1,9 ortalama

Din kültürü: 6 soruda 1,4 ortalama

Başvurmalarına rağmen sınava girmeyenlerin sayısı sınavın diğer dikkat çeken değer tarafı oldu. Başvuru yapanların Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) yüzde 8’i, Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) yüzde 9’u ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) yüzde 27,5’i sınava katılmadı.

ÖSYM’nin açıkladığı verilere göre başvuru yapmasına rağmen TYT’ye 209 bin 8, AYT’ye 171 bin 117 kişi girmedi. Yabancı Dil Testi’de (YDT) ise başvuran 215 bin 451 adaydan 59 bin 411’i sınava girmedi.

41 BİN KİŞİ SIFIR ÇEKTİ, 400’Ü 44 BİN KİŞİ GEÇTİ

ÖSYM’nin açıkladığı sayısal sonuçlara göre sıfır çeken sayısı ise 41 bin kişi oldu.

Üç yıl önce baraj kalktığında ortaya çıkan yığılma bu yıl da devam etti. 2 milyon 351 bin 641 kişinin katıldığı TYT’de 190 ve üstü puan alanların sayısı 2 milyon 270 bin oldu.

400 ve üstü puan alanların sayısı ise sadece 44 bin 193 olarak açıklandı.

TYT’de tam puan alanların sayısı ise geçen yılki gibi sadece 1 oldu. 400 ve üstü puan alanların sayısı 2023’te 73 bin 371, 2024’te 74 bin 365’ti.

Bu yıl AYT’de ise 400 ve üstünde puan alanların sayısı sayısalda 40 bin 857, sözelde 652, eşit ağırlıkta 2 bin 823 olarak gerçekleşti.

Eğer baraj kalkmamış olsaydı 160 olan TYT barajına göre ilk oturumda 141 bin 177 kişi barajın altında kalacaktı.