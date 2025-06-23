YKS maratonu AYT ve YDT ile sona erdi, öğrenciler soruları zor buldu: ‘Matematik eleyici olabilir’

Aileler, okul kapılarında heyecanla çocuklarını beklerken adaylar da sınav süresince bir yıldır verdikleri emeklerinin karşılığını almak için ter döktü. Sınav sonrası heyecanlarını Cumhuriyet ile paylaşan öğrenciler, AYT’yi genel olarak 2024 senesine göre daha zor buldu.

Bu yıl düzenlenen AYT’yi TYT’ye göre daha kolay bulan Elifnaz Cavga, “AYT’de sözel bölüm geçen seneye göre daha kolaydı. Umutluyum, umarım iyi bir sonuç alırım ama emeklerimin karşılığı bu değildi. Daha iyi geçmesini bekliyordum” dedi.

Türk dili ve edebiyatı testinde edebiyat bölümünün 2024 yılına nazaran daha zor olduğuna dikkat çeken Sıla Altuğ ise “Tarihte eleyici sorular vardı ama ben tarihe çok zaman ayırdığım için bütün soruları işaretleyebildim. Coğrafyada daha çok sözel sorular vardı, Türkiye haritasıyla ilgili çok soru yoktu. Yani çok zor değildi. Sosyal bilimler bölümü orta derece zorluktaydı” ifadelerini kullandı.

Matematik sorularının bu sene eleyici olabileceğini belirten Sıla, “Bir soruyu yapabilmen için 2-3 konu bilmen gerekiyor. Matematik bu sene eleyici olabilir. Bir öğretmenim yapanla yapamayanı bu şekilde ayırdıklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

‘BU STRES YAŞATILMAMALI’

Sınav sürecinin adaylar üzerinde psikolojik yıpranmalara sebep olduğunu belirten Rukiye Sevdim ise bir YKS annesi olarak yaşadıklarını Cumhuriyet’e şu şekilde anlattı:

“Son bir yılımız çok sıkıntılı geçti. Neredeyse anne-kız ilişkimiz bozulabilirdi. Çocuklarımız sınav stresi ile mücadele ederken öfke kontrolünü bazen kaybedebiliyor. Sınav gecesi kızım stres yüzünden uyuyamadı ve neredeyse sabahladık. Sınav sırasında ise kızımı dışarıda beklerken onla birlikte ben de heyecanla ter döktüm. Gençlerin geleceklerinin böyle bir sınava göre belirlenmesi çok yanlış. Gençlerimize bu stres yaşatılmamalı.”